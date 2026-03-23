Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
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23.03.2026 07:01:09
LVMH to Kering defy luxury slowdown with more stores in Europe
Low levels of vacancy on popular shopping streets have put pressure on prime rents, which grew by 3.5% last yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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