LVMH übertrifft Erwartungen trotz sinkender Umsätze - LVMH-Aktie weit im Plus

Nach einem schwierigen ersten Halbjahr erzielten einige Geschäftsbereiche von LVMH jedoch wieder ein Wachstum. So stieg die Nachfrage nach Cognac, und im Geschäftsbereich Mode- und Lederwaren wurde ein organisches Wachstum von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet.

Insgesamt fiel der Umsatz im dritten Quartal auf 11,96 (Vorjahr: 13,32) Milliarden Euro. Analysten hatten laut Factset jedoch nur mit 11,37 Milliarden Euro gerechnet. Organisch gingen die Umsätze um 7 Prozent zurück.

Die LVMH-Aktie notiert am Freitag an der EURONEXT zeitweise mit 6,97 Prozent im Plus bei 431,10 Euro.

Von Joshua Kirby

PARIS (Dow Jones)