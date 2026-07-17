LW Bogdanka präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

LW Bogdanka hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,80 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte LW Bogdanka -0,570 PLN je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 661,6 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 653,7 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at