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19.10.2026 06:31:29
LW Bogdanka stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
LW Bogdanka hat sich am 16.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -3,960 PLN je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 40,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 682,7 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 486,6 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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