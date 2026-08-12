LX: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

LX hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 727,38 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte LX 562,00 KRW je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LX in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 70,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,29 Milliarden KRW im Vergleich zu 10,14 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at