LX: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

LX ließ sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LX die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 206,68 KRW. Im Vorjahresquartal waren -40,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 9,95 Milliarden KRW gegenüber 9,85 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1745,32 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2063,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 41,29 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 40,67 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 2195,00 KRW und einem Umsatz von 42,00 Milliarden KRW für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at