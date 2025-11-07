LX gewährte Anlegern Blick in die Bücher

LX hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 483,05 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte LX ein EPS von 712,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 11,14 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,00 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at