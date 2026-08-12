LX hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

LX stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 727,38 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 562,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 70,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,29 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 10,14 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at