LX legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LX lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 483,05 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 712,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 11,14 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,00 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at