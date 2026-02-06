LX: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LX hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 206,68 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -30,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,85 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,95 Milliarden KRW ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 1745,32 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LX 2073,00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat LX im vergangenen Geschäftsjahr 41,29 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LX 40,67 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at