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04.11.2026 06:31:28
LX Semicon legte Quartalsergebnis vor
LX Semicon hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 686,96 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 620,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 336,02 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 14,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,39 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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