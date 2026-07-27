LX Semicon stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LX Semicon hat am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1099,77 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 511,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat LX Semicon 401,15 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 378,62 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at