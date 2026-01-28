LX Semicon veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

LX Semicon hat am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1160,03 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LX Semicon 1277,00 KRW je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LX Semicon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 389,83 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 502,57 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 704,58 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 404,89 Milliarden KRW geschätzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5080,64 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte LX Semicon ein EPS von 8024,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat LX Semicon im vergangenen Geschäftsjahr 1 639,07 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LX Semicon 1 865,62 Milliarden KRW umsetzen können.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 4962,07 KRW gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 1 653,94 Milliarden KRW, befunden.

Redaktion finanzen.at