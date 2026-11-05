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05.11.2026 06:31:28
LX stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
LX lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 226,65 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 483,00 KRW je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 17,44 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,14 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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