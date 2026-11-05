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05.11.2026 06:31:28
LX: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
LX hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 226,65 KRW. Im Vorjahresviertel hatte LX 483,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 56,51 Prozent auf 17,44 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,14 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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