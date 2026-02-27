AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
27.02.2026 17:01:00
LXD 6.7 unterstützt AMD-GPUs und verbessert Cluster-Verwaltung
Die neue Version des Container- und VM-Managers erweitert den GPU-Support für AMD-Hardware und führt Mechanismen zur Wiederherstellung von Clustern ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
25.02.26
|S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.02.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
24.02.26
|MÄRKTE USA/Fester - AMD dank Meta-Deal mit Kurssprung (Dow Jones)
|
24.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Gewinne in New York: Anleger lassen S&P 500 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
24.02.26
|AMD tries out the Kim Kardashian theory of data centres (Financial Times)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.