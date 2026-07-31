LXP Industrial Trust Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

LXP Industrial Trust Registered gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber 0,450 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 88,1 Millionen USD gegenüber 87,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at