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29.10.2026 06:31:29
LXP Industrial Trust Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
LXP Industrial Trust Registered hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,600 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 86,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 90,8 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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