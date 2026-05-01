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01.05.2026 06:31:29
LXP Industrial Trust Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
LXP Industrial Trust Registered äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,300 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat LXP Industrial Trust Registered im vergangenen Quartal 86,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LXP Industrial Trust Registered 88,9 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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