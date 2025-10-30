Lexington Realty Trust Aktie
WKN: 907209 / ISIN: US5290431015
|
30.10.2025 11:15:21
LXP Industrial Trust Reveals Climb In Q3 Profit
(RTTNews) - LXP Industrial Trust (LXP) reported earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $34.61 million, or $0.12 per share. This compares with $4.68 million, or $0.02 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 1.6% to $86.90 million from $85.57 million last year.
LXP Industrial Trust earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $34.61 Mln. vs. $4.68 Mln. last year. -EPS: $0.12 vs. $0.02 last year. -Revenue: $86.90 Mln vs. $85.57 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $0.25 - $0.26
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lexington Realty Trustmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: Lexington Realty Trust stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Lexington Realty Trust veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.25