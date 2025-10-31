Lyckegard Group Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lyckegard Group Registered stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,02 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,080 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyckegard Group Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 30,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at