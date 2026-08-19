Lyckegard Group Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lyckegard Group Registered äußerte sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,120 SEK je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,32 Prozent auf 87,6 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 78,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at