Lycos Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lycos Energy äußerte sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 64,45 Prozent auf 9,4 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at