Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-
10.04.2026 06:31:29

Lycos Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Lycos Energy gab am 08.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,8 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 73,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,930 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lycos Energy -0,020 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 70,63 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 47,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 135,80 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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