Lycos Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lycos Energy lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lycos Energy -1,030 CAD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lycos Energy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 19,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at