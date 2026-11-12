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12.11.2026 06:31:28
Lycos Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Lycos Energy hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 CAD gegenüber 0,050 CAD im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,49 Prozent auf 24,9 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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