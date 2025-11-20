Lycos Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lycos Energy hat am 18.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,070 CAD je Aktie erzielt worden.

Lycos Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,2 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 55,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at