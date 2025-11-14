Lyell Immunopharma präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lyell Immunopharma hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lyell Immunopharma -3,400 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Lyell Immunopharma im vergangenen Quartal 0,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 66,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lyell Immunopharma 0,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at