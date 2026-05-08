Lyell Immunopharma: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lyell Immunopharma hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lyell Immunopharma ein Ergebnis je Aktie von -3,600 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at