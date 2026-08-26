Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
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26.08.2026 13:30:01
Lyft CFO Erin Brewer Disposes 509,383 Shares for $8.9 Million
Erin Brewer, Chief Financial Officer of Lyft, Inc. (NASDAQ:LYFT), reported the disposition of 509,383 shares of Class A Common Stock on Aug. 20, 2026. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($17.43); post-transaction value based on Aug. 20, 2026 market close ($17.40).Lyft, Inc. is a leading mobility platform provider with a market capitalization of $6.6 billion and TTM revenue of $6.8 billion, demonstrating significant scale in the on-demand transportation sector. The company's competitive positioning is anchored by its extensive driver network, proprietary matching algorithms, and integrated multimodal transportation offerings that provide consumers with personalized mobility solutions. With a presence across the United States and Canada and a workforce of 3,913 employees, Lyft maintains a strategic focus on platform optimization and service diversification to sustain market share in the increasingly competitive ridesharing landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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