Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
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29.08.2026 01:45:07
Lyft CFO Sells 15,000 Company Shares as the Stock Achieves Modest Gains
Erin Brewer, Chief Financial Officer of Lyft, Inc. (NASDAQ:LYFT), sold 15,000 shares of Class A Common Stock on August 24, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($17.63); post-transaction value based on August 24, 2026 market close ($17.68).Lyft, Inc. operates as a leading on-demand transportation platform with a market cap of $6.7 billion and trailing 12-month revenues of $6.8 billion, demonstrating substantial scale within the mobility sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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