Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
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01.09.2026 20:00:02
Lyft Chief Accounting Officer Sells Nearly 6,000 Shares After the Stock Moved Higher on Strong Earnings Results
Stephen W. Hope, Chief Accounting Officer of Lyft, Inc. (NASDAQ:LYFT), sold 5,982 shares of Class A Common Stock on August 27, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($17.34); post-transaction value based on August 27, 2026 market close ($17.35).Lyft is a leading mobility platform operator with a market cap of $6.7 billion and trailing 12-month revenues of $6.8 billion, demonstrating substantial scale within the on-demand transportation sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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