Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
|
13.08.2026 13:00:01
Lyft Director Janey Whiteside Sells 14,220 Shares at $17.00
Director Janey Whiteside sold 14,220 shares of Lyft, Inc. (NASDAQ:LYFT) on August 7, 2026, at $17.00 per share. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($17.00); post-transaction value based on August 7, 2026 market close ($17.46).Lyft facilitates a comprehensive, on-demand transportation platform spanning the United States and Canada. Its core mission involves offering users personalized and immediate access to diverse mobility solutions through its multimodal network.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lyft
|
06.08.26
|Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: Lyft öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Lyft präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: Lyft öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Lyft
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lyft
|14,75
|0,00%