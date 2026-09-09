Lindsay CorpShs Aktie
WKN: 904057 / ISIN: US5355551061
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09.09.2026 17:30:01
Lyft Executive Lindsay Llewellyn Sells 13,204 Shares for $219,715
Lindsay Catherine Llewellyn, an executive at Lyft (NASDAQ:LYFT), sold 13,204 shares of Class A common stock on Sept. 1, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($16.64); post-transaction value based on Sept. 1, 2026, market close ($16.77).
Lyft is a leading mobility platform with a market capitalization of $5.9 billion and TTM revenues of $6.8 billion, demonstrating significant scale in the North American ridesharing market. The company's multimodal network strategy positions it as a comprehensive transportation solution provider. Lyft's platform-based business model generates recurring revenue streams while maintaining operational leverage through its technology-driven marketplace architecture.
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01.07.26
|Ausblick: Lindsay stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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01.04.26
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