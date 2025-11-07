Lyft gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lyft ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lyft die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Lyft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,69 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,52 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at