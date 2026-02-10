Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
|
10.02.2026 22:23:04
Lyft, Inc. Announces Advance In Full Year Profit
(RTTNews) - Lyft, Inc. (LYFT) reported a profit for its full year that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $2.844 billion, or $6.81 per share. This compares with $22.78 million, or $0.06 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 9.2% to $6.316 billion from $5.786 billion last year.
Lyft, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.844 Bln. vs. $22.78 Mln. last year. -EPS: $6.81 vs. $0.06 last year. -Revenue: $6.316 Bln vs. $5.786 Bln last year.
