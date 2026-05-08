Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
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08.05.2026 21:12:04
Lyft Stock Flat After Q1 Revenue Beat, EPS Miss: Full Breakdown
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