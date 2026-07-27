Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
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27.07.2026 12:51:50
Lyft Stock Is Down More Than 26% This Year—Now a Short Seller Warns the Uber Rival Could Be in Deep Trouble
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