12.02.2026 06:31:29
Lyft zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Lyft gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 1,59 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 1,55 Milliarden USD umgesetzt.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 6,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 6,32 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 5,79 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
