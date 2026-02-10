Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
|
10.02.2026 22:21:00
Lyft’s stock tumbles as rider numbers and revenue suffer big misses
CEO says Lyft will put more autonomous vehicles on the streets this year as it tries to keep up with Uber against a shaky ride-hailing and delivery backdrop.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
