Lyka Laboratories mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lyka Laboratories hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,57 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,250 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 423,1 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lyka Laboratories 330,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at