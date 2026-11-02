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02.11.2026 06:31:29
Lyka Laboratories: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Lyka Laboratories hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,940 INR je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 442,0 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 366,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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