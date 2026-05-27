Lyka Laboratories stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lyka Laboratories hat am 25.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -2,13 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,490 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 280,3 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 334,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2,810 INR. Im Vorjahr waren 2,22 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Lyka Laboratories im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 6,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,28 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 1,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at