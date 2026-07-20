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20.07.2026 06:31:29
Lyko Group Registered A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Lyko Group Registered A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,04 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,870 SEK je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat Lyko Group Registered A 1,02 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 939,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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