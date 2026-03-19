GlaxoSmithKline Aktie

GlaxoSmithKline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940561 / ISIN: GB0009252882

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19.03.2026 13:00:00

Lynavoy (linerixibat) approved by the US FDA for cholestatic pruritus in patients with primary biliary cholangitis (PBC)

Approval based on the positive GLISTEN phase III trial with regulatory reviews underway in the EU, UK, Canada and ChinaWeiter zum vollständigen Artikel bei GlaxoSmithKline plc (GSK)
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