Lyntris Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A42H21 / ISIN: US55173P1093
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07.11.2026 15:07:59
Lyntris: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 4, 2026, Lyntris (NYSE:LYNX) reported total revenue of $194 million. Expanding customer demand across defense and space programs provides the business with greater revenue visibility. Three takeaways from the call stand out for long-term investors.
Orders exceeded revenue with a 1.5 book-to-bill ratio, which measures incoming orders relative to fulfilled revenue, pushing total backlog past $1 billion. International defense orders now represent nearly one-fourth of that backlog as sovereign defense demand expands.
Lyntris embeds its proprietary intellectual property (IP) early in customer program lifecycles, driving revenue and setting up high-volume follow-on production. Initial design work creates temporary margin headwinds, but management expects repeat manufacturing to drive higher margins over time.
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