02.02.2026 06:31:29

Lyondellbasell Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lyondellbasell Industries hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Lyondellbasell Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,860 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 25,41 Prozent auf 7,09 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,51 Milliarden USD gelegen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,340 USD gegenüber 4,15 USD im Vorjahr verkündet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Lyondellbasell Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 25,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 30,15 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 40,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

