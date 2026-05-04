Lyondellbasell Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lyondellbasell Industries präsentierte am 01.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lyondellbasell Industries 0,540 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,21 Milliarden USD – eine Minderung von 6,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,68 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at