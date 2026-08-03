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03.08.2026 06:31:29
Lyondellbasell Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Lyondellbasell Industries hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,17 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 7,66 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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