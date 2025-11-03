|
Lyondellbasell Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Lyondellbasell Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,77 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,27 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,73 Milliarden USD.
